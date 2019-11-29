الرياض 02 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 29 نوفمبر 2019 م واسأصدر صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية قراراً بتغيير مسمى الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بُعد ليكون " الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بُعد والروبوت".وقدم رئيس الاتحاد سعود الفغم شكره وتقديره لسمو رئيس هيئة الرياضة، مشيراً إلى أن المسمى الجديد للاتحاد يتماشى مع النقلة والتطورات الجديدة التي تشهدها رياضات الاتحاد ومن بينها رياضة الروبوت التي فرضت نفسها بقوة.وقال الفغم: "إدراج رياضة الروبوت ضمن الرياضات المعتمدة لدى الاتحاد؛ يأتي سعيًا لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 في وطن طموحومجتمع حيوي، مما يعزز من الرياضة بصورة عامة ويواكب التطورات التي حدث إقليمياً وعالمياً، التي تدعم ممارسيها، وتنظيم بطولاتها على المستويين المحلي والعالمي".// انتهى //15:09ت م0085