القطيف 02 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 29 نوفمبر 2019 م واسنفذ مكتب التعليم بمحافظة القطيف ممثلًا في الوحدة الصحية المدرسية، أمس, حملة تطعيم بلقاح الإنفلونزا الموسمية، بالتعاون مع الصحة المدرسية بمكتب تعزيز الصحة لإدارة المراكز الصحية الأولية, بحضور مدير مكتب التعليم عبد الكريم بن عبدالله العليط، والمساعد للشؤون التعليمية علي بن عبدالله الشهري والمساعد للشؤون المدرسية عبدالله بن علي القرني، وعدد من رؤساء الشعب والوحدات.وأوضح المساعد للشؤون المدرسية عبدالله القرني، أن هذه الحملة استفاد منها منسوبو المكتب من المشرفين والموظفين، والمستفيدين من مراجعي المكتب، وهدفت إلى رفع مستوى الوعي بين أفراد المجتمع بأهمية التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية و الوقاية من المرض وتقليل مضاعفاته. ووجه مدير تعليم القطيف الشكر للصحة المدرسية والمراكز الصحية بالمحافظة لزيارتهم مقر مبنى المكتب، ما شجع المنسوبين على أخذ لقاح الإنفلونزا وتوفير الوقت، كما كرّم طاقم الصحة المدرسية نظير جهودهم في عملية التطعيم.// انتهى //15:12ت م0086