جدة 02 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 29 نوفمبر 2019 م واسأقام ميدان الفروسية بمحافظة جدة أمس, حفل سباقة الرابع لهذا الموسم على كأسي وزارة البيئة والمياه والزراعة وغرفة جدة وجائزة الميدان التقديرية, حيث رعى الحفل نيابة عن معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي ، مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي.وكانت نتائج الحفل الذي تكون من خمسة أشواط , على النحو التالي : فاز في الشوط الأول لخيل الانتاج مفتوح عمر سنتين مواليد 2017م المسافة 1200م على جائزة الميدان التقديرية الفرس "ديباجيه" للمالك عبدالله بن سعيد المداح.فيما فاز الجواد "الدبوي" للمالك فائز بن محمد المطرفي الشوط الثاني لخيل الإنتاج لم تربح عمر 3 سنوات وأكثر المسافة 1400 على درع غرفة جدة.أما الجواد "مستعر" للمالك عبدالعزيز بن معلا السهلي فاز في الشوط الثالث لخيل الانتاج مفتوح الدرجات عمر 3 سنوات وأكثر المسافة 2000م على درع غرفة جدة, بينما فاز الجواد " أيوب " للمالك ماجد بن عبدالله المغير بالشوط الرابع للخيل المستوردة مفتوح عمر 3 سنوات وأكثر المسافة 2000م على كأس غرفة جدة.أما الشوط الخامس للخيل العربية مفتوح عمر 3 سنوات وأكثر المسافة 1400م على كاس وزارة البيئة والمياه والزراعة, فاز فيه الجواد "فواز السابع" لأبناء عبدالله بن سعيد باسنبل.وفي نهاية الحفل قام المهندس سعيد بن جار الله الغامدي بتقديم كأس ودروع غرفة جدة وكأس وزارة البيئة والمياه والزراعة للفائزين، واخذ صورة جماعية مع ملاك ومحبي رياضة الفروسية.// انتهى //15:32ت م0091