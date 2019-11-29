الرياض 02 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 29 نوفمبر 2019 م واساختتمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ممثلة في الإدارة ‏العامة للمسؤولية الاجتماعية، أمس, أعمال الدورة التدريبية "الاستدامة والمسئولية المجتمعية للشركات" التي أقيمت على مدى 5 أيام, بحضور مديري المسؤولية الاجتماعية بفروع الوزارة, وذلك بالعاصمة الرياض.واستعرضت الدورة خلال انعقادها التعريف بأهمية المسؤولية المجتمعية ودور جميع القطاعات فيها في حياة الفرد والمجتمع، وأهمية تعزيز ثقافة التعاون بين الجميع، إضافة إلى أهمية المبادرات التنموية في التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع بما يسهم في نهوض وتقدم الوطن وازدهار اقتصاده.وأوضح وكيل الوزارة للتنمية سليمان الزبن أن الدورة تهدف إلى توحيد جهود المسؤولية الاجتماعية والتكامل مع جميع الجهات، والتعاون مع أصحاب العلاقة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في المسؤولية الاجتماعية، ونشر المعرفة وتبادل الخبرات والاطلاع على الخطط والاستراتيجيات القادمة التي تعمل عليها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.من جانبه أعرب مدير الإدارة العامة للمسؤولية الاجتماعية بالوزارة فيصل اليوسف عن سعادته بنجاح الدورة التدريبية التي تُعد أحد البرامج التطويرية والتدريبية لرفع الوعي وتطوير قدرات العاملين في المسؤولية الاجتماعية، وتسعى إلى تقديم كل ما من شأنه رفع مستوى الأداء وتمكين مديري المسؤولية الاجتماعية بفروع الوزارة وتطوير قدرات العاملين في مجال المسؤولية الاجتماعية التنفيذية أو التدريبية، من خلال تقديم المبادرات والبرامج، وقياس الأثر المستدام من المشاريع التنموية وتعزيز دور الشركات للقيام بالدور الوطني المطلوب.وقدم اليوسف شكره وتقديره ‏لكل من حضر من فروع المناطق من مدراء المسؤولية الاجتماعية, مشيراً إلى وجود مجموعة أخرى من البرامج التدريبية وورش العمل التي ستفعل على مستوى مناطق المملكة خلال الأشهر القادمة، وذلك لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في المسؤولية الاجتماعية.// انتهى //15:52ت م0094