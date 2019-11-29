المدينة المنورة 02 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 29 نوفمبر 2019 م واستستضيف إدارة تعليم المدينة المنورة ممثلة بالشؤون التعليمية إدارة الإشراف التربوي "قسم التربية الأسرية" بعد غد, اللقاء الوزاري "مهارات وأدوات تجويد المخرج التعليمي في مقررات التربية الأسرية " لأقسام التربية الأسرية - بنات - على مستوى الإدارات التعليمية بالمملكة, بحضور مدير عام التعليم بالمنطقة ناصر العبدالكريم.وأوضحت رئيسة قسم التربية الأسرية بتعليم المدينة المنورة سهيلة بنت حاسن الأحمدي أن اللقاء الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، يهدف إلى تجويد الممارسات التدريسية في مادة التربية الأسرية وتحسين أساليب وأدوات التقويم المطبقة في المادة وتفعيل أساليب التقنية الحديثة والواقع المعزز ودعم مهارات التفكير العليا ومهارات القرن 21 لدى الطالبات, وتفعيل الشراكة المجتمعية.وبينت أن اللقاء يسعى إلى تنفيذ مشروعات للأسر المنتجة داخل المدارس ويحفز إقامة معارض من إنتاج الطالبات ويعمل على بناء أدوات توجه العمل والممارسات الإشرافية والتدريسية نحو تحسين مستوى نواتج التعلم.وأضافت الأحمدي أن اللقاء سيشارك فيه 41 منطقة و43 مشرفة للتربية الأسرية وتضم فعالياته 11 ورقة عمل وتجربة ودراسة تخصصية وتربوية وورشة تدريبية ستثري الميدان التعليمي وتطور الأداء, ضمن تطلعات وزارة التعليم وأهدافها الإستراتيجية لتجويد المخرجات التعليمية.وقدمت شكرها لمدير عام تعليم المدينة المنورة ولمساعدته للشؤون التعليمية ومديرة إدارة الإشراف على دعمهم ومساندتهم في استضافة هذا اللقاء، مشيدة بالجهود المبذولة من قبل اللجان المكلفة بتعليم المدينة المنورة للإعداد والتنظيم سعياً لإنجاح الملتقى وتحقيق أهدافه المرسومة.// انتهى //16:03ت م0096