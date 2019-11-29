بغداد 02 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 29 نوفمبر 2019 م واسأعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي عزمه تقديم استقالته إلى مجلس النواب ليتسنى للمجلس إعادة النظر في خياراته.وقال عبد المهدي في بيان اليوم : إن تقديم الاستقالة يأتي تسهيلاً وتسريعاً لانجاز مجلس النواب لخياراته الجديدة باسرع وقت.وأضاف : // سارفع الى مجلس النواب الموقر الكتاب الرسمي بطلب الاستقالة من رئاسة الحكومة الحالية ، علماً أن الداني والقاصي يعلم بانني سبق وأن طرحت هذا الخيار علناً وفي مذكرات رسمية، وبما يحقق مصلحة الشعب والبلاد //.وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى الظروف العصيبة التي تمربها العراق ، منوها بما وصفه بالعجز الواضح في تعامل الجهات المعنية مع مستجدات الشهرين الاخيرين, بما يحفظ الحقوق ويحقن الدماء وتفادي انزلاق البلاد الى دوامة العنف والفوضى والخراب.// انتهى //16:46ت م0101