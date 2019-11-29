تبوك 02 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 29 نوفمبر 2019 م واسحصدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك المركز الفضي وجائزة أفضل أداء جماعي متميز في منافسات البرنامج الوزاري المسرح المدرسي على المستوى الوطني بمنطقة الجوف عن العرض المسرحي "ممرات الضوء".وبارك المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري للطالبات وأسرهن وقائدة المدرسة والمعلمات المشرفات، مثمناً كافة الجهود التي بذلت في تدريب الطالبات ومتابعتهن حتى تحقيق هذا الإنجاز, مؤكداً أن ما تحقق يعكس مدى اهتمامهن بالطالبات وتنمية إبداعاتهن وقدراتهن المتعددة.// انتهى //16:55ت م0102