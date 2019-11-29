القاهرة 2 ربيع آخر 1441 هـ الموافق 29 نوفمبر 2019 م واستستضيف مدينة شرم الشيخ المصرية في الفترة من 2-4 ديسمبر المقبل فعاليات "المؤتمر الاقتصادي في قارة إفريقيا" في نسخته الرابعة عشر، والذي ينظمه كل من بنك التنمية الإفريقي بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والوحدة الاقتصادية المخصصة لقارة إفريقيا بالأمم المتحدة.وأوضح البنك الأفريقي في بيان وزع بالقاهرة اليوم، أن المؤتمر سيعقد هذا العام تحت عنوان "فرص العمل.. ريادة الأعمال وكفاءات ومهارات الشباب الإفريقي"، والذي يعد ذو أهمية ملحة؛ حيث أن توفير فُرَص العمل وتعزيز كفاءات ومهارات الشباب الإفريقي هما بمثابة أكبر تحديين تواجههما القارة التي يمثل فيها الشباب أكثر من 60% من تعداد سكانها، والمتوقع بلوغ تعداده أكثر من 830 مليون نسمة بحلول 2050.ويناقش المؤتمر تبادل الآراء والخبرات والتجارب الناجحة بين دول القارة حول ريادة الأعمال وتوفير فرص العمل ومشاركة الشباب والمرأة في إنجاز ونجاح المشروعات التنموية، بالإضافة إلى عرض فرص الاستثمار وكيفية الدفع بالاقتصادات الإفريقية من خلال الاستعانة بالشباب المتعلم وصاحب المهارات العالية والتي تتطلبها أسواق العمل.//انتهى//16:55ت م0103