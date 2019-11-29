الجبيل 02 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 29 نوفمبر 2019 م واسواصل مؤتمر الجبيل الصحي الثاني, جلساته بمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الحضاري بمدينة الجبيل الصناعية.وشملت محاور الجلسة الأولى موضوعات التعامل مع إدارة أمراض الربو الحاد والشديد لدى الأطفال، ومبدأ إدارة السوائل، ودعم الأوكسجين والتهوية، والطب الدقيق في الرعاية الحرجة، إضافة إلى محور تقييم الحاجة للتهوية الميكانيكية.بينما ناقشت الجلسة الثانية التي كانت تحت عنوان "الغدد الصماء" عدة محاور منها قصر القامة والمضاعفات الحادة لمرض السكري من النوع الأول، وسن البلوغ، ونقص فيتامين " د " لدى الأطفال.وركزت الجلسة الثالثة على موضوع أمراض الكلى والأمراض المعدية، كما تطرقت لأمراض المتلازمة الكلوية، وإصابة الكلى الحادة وأمراض السل لدى الأطفال.كما ناقش المؤتمر موضوع طب العناية المركزة لحديثي الولادة، حيث تناولت الجلسة الأولى تقييم السمع لحديثي الولادة في المملكة، والتطورات في معالجة ضيق التنفس، والجودة في رعاية الأطفال حديثي الولادة، إضافة إلى المعلوماتية الطبية لهم.أما الجلسة الثانية فتطرقت إلى أمراض الجهاز الهضمي والكبد لدى الأطفال، والإسهال المزمن لدى الأطفال وفشل الكبد الحاد لديهم.فيما تناولت الحلسة الثالثة موضوعات أمراض القلب والروماتيزم وأمراض الدم لدى المراهقين، والحمى الروماتيزمية لدى الأطفال، وإدارة المساعد الشخصي الرقمي لدى المواليد الخدج.واشتملت الجلسة الأخيرة على عدة محاور من أهمها نهج لحالات الأعصاب لدى الأطفال، والصرع عند الأطفال ، ومنهج الطفل المرن ، وبرنامج فحص حديثي الولادة في المملكة.// انتهى //16:55ت م0104