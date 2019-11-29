الرياض 02 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 29 نوفمبر 2019 م واسكشفت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، اليوم، استمرار النمو القياسي في عدد القروض العقارية الجديدة المُقدمة للأفراد من جميع المؤسسات التمويلية من بنوك تجارية وشركات تمويلية في شهر أكتوبر الماضي من العام الجاري 2019م، إذ سجلت نمواً بنسبة 250% بنحو 21,765 عقداً في أكتوبر 2019م بزيادة تجاوزت 15 ألف عقد، مقابل 3406 عقود في شهر أكتوبر 2018م.ونما حجم التمويل في أكتوبر 2019م بنسبة 172% على أساس سنوي بقيمة 9.3 مليار ريال، مقابل نحو 3 مليار ريال في أكتوبر 2018م بزيادة بأكثر من 5.8 مليار ريال، وسجلت القروض السكنية الجديدة في شهر أكتوبر 2019م نمو بنحو 30% مقارنة بشهر سبتمبر 2019م في حجم التمويل ونحو 29% وعددها.وسجلت القروض العقارية قفزات كبيرة تجاوزت 3 أضعاف ما حُقق العام الماضي، إذ بلغ عدد عقود التمويل السكني للأفراد منذ بداية عام 2019م حتى نهاية أكتوبر نحو 135,368 عقداً بإجمالي تمويل تجاوز 60 مليار ريال، محققاً نمو بأكثر من 263% في عدد العقود مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2018م الذي سجل توقيع 37,301 عقد جديد، ونمو بنحو 170% في التمويل، الذي بلغ 22,334 مليار خلال نفس الأشهر 2018م.وبحسب تقرير مؤسسة النقد، فقد تم إبرام قرابة 94% من قيمة عقود التمويل العقاري الجديدة للأفراد هذا الشهر عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرم نحو 6% منها عن طريق شركات التمويل العقاري؛ كما استحوذت الفلل السكنية في شهر أكتوبر على النسبة الأكبر من التمويل بواقع 7,499 مليار ريال، أي قرابة 81% من إجمالي حجم التمويل المقدم من البنوك وشركات التمويل، فيما حلت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بأكثر من 12% بقيمة 1.2 مليار ريال، فيما جاء تمويل شراء الأراضي السكنية في المرتبة الثالثة بنسبة 7% بقيمة 627 مليون ريال.وأشارت الإحصائيات إلى أن عدد عقود المنتجات المدعُومة من خلال برامج الإسكان الحكومية شكلت في شهر أكتوبر 2019م قرابة 91% من إجمالي عدد العقود المُبرمة عن طريق الممولين العقاريين من بنوك وشركات، بنحو 19,723 عقداً وبقيمة إجمالية بلغت 8.1 مليار ريال، أي حوالي 87% من قيمة التمويلات خلال أكتوبر 2019م.وكانت الإحصائيات الرسمية للمؤسسة قد بيّنت أن إجمالي أعداد عقود التمويل العقاري السكني المقدم للأفراد بنهاية 2018م بلغت نحو 50,496 عقداً بقيمة إجمالية تقارب 29.5 مليار ريال، وفي عام 2017م قرابة 30,833 عقداً بقيمة 21,025 مليار ريال، أما 2016م فقد شهد توقيع نحو 22,259 عقداً تمويلي بقيمة 17,096 مليار ريال.// انتهى //17:22ت م0105