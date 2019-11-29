الرياض 02 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 29 نوفمبر 2019 م واستختتم غداً على ملاعب الرياض للجولف منافسات البطولة الدولية المفتوحة الخامسة للجولف المقامة برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية ، بمشاركة 70 لاعباً يمثلون 11 دولة.وفي منافسات اليوم كان السعودي فيصل السلهب متقدماً بـ 3 ضربات تحت المعدل في ظل منافسة محتدمة جعلت المغربي أحمد مرجان ثانيًا ومنافسا على اللقب.من جهته امتدح مدير البطولة محمد العيسى المستوى الكبير الذي حفلت به هذه البطولة والأرقام التي حققت فيها وسط مشاركة واسعة ، وبما جعلها تتقدم كثيراً في سجل البطولات الخاصة بالجولف ، لافتاً إلى أن اتحاد الجولف يسعى لصناعة جيل سعودي متميز قادر على المنافسة عربياً وقارياً ومن ثم عالمياً في ظل الدعم اللا محدود الذي يجده من سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ومن معالي رئيس الاتحاد السعودي للجولف الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان ، والمتابعة المستمرة من الرئيس التنفيذي للاتحاد ماجد السرور وهو ما بدأ يلاحظ نتاجه من الارتقاء الفني والتنظيمي للاعب السعودي والبطولات التي ينظمها الاتحاد.// انتهى //17:23ت م0106