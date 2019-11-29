الباحة 02 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 29 نوفمبر 2019 م واسأعلن مجلس شباب منطقة الباحة عن فتح باب التسجيل في ورش العمل التي تنطلق يوم الأحد القادم على مدى يومين، ضمن الملتقى التنسيقي لمجالس شباب مناطق المملكة, وذلك في مركز الملك عبدالعزيز الحضاري بمدينة الباحة.وأكد رئيس مجلس شباب منطقة الباحة حازم بن خالد ظهران أن الملتقى يتضمن ورشتين عمل وجلسة حوارية إضافة إلى لقاء مفتوح مع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة.ويركز الملتقى على تبادل الخبرات بين مجالس شباب المناطق لتحقيق أهداف المجالس التنموية المتوافقة مع رؤية المملكة 2030م, مشيراً إلى أنه يمكن للراغبين في التسجيل في ورشة عمل صناعة النجاح "كيف تبني مبادره ناجحة" من خلال الرابط التالي : https://forms.gle/wA7Kr7RJqpwmke4f8, وورشة عمل طاقة مؤثرة "دور الشباب في التأثير" من خلال الرابط التالي : https://forms.gle/eXCxaRQhmpefjjCr5.// انتهى //17:43ت م0110