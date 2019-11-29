عدن 02 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 29 نوفمبر 2019 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية موادًا غذائية في محافظتي تعز وعدن من خلال ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.وجرى توزيع 1,813 كرتون من السلال الغذائية على النازحين في مديرية بني ضبيان بمحافظة صنعاء، استفاد منها 10,878 فرداً، كما جرى توزيع 47 سلة غذائية بمنطقة المناكيب في دار سعد بمحافظة عدن، استفاد منها 329 فرداً.ويأتي ذلك في إطار حرص المملكة ممثلة بالمركز لتوجيه كافة أشكال الدعم للشعب اليمني الشقيق أملا في التخفيف من معاناته الإنسانية.// انتهى //17:47ت م0111