اجتماعي / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 650 كرتون تمور في جمهورية السودان
الجمعة 1441/4/2 هـ الموافق 2019/11/29 م واس
الخرطوم 02 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 29 نوفمبر 2019 م واس
قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع منظمة الاغتنام للتنمية البشرية أمس, بتوزيع 650 كرتوناً من التمور في وحدة أبو آدم بمحلية الكلاكلة التابعة لولاية الخرطوم بجمهورية السودان، مستهدفا 3,250 فرداً.
ويأتي ذلك في إطار مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة لتوزيع 100 ألف كرتون من التمور العينية للأشقاء السودانيين.
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17:48ت م
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