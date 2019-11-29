الخرطوم 02 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 29 نوفمبر 2019 م واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع منظمة الاغتنام للتنمية البشرية أمس, بتوزيع 650 كرتوناً من التمور في وحدة أبو آدم بمحلية الكلاكلة التابعة لولاية الخرطوم بجمهورية السودان، مستهدفا 3,250 فرداً.ويأتي ذلك في إطار مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة لتوزيع 100 ألف كرتون من التمور العينية للأشقاء السودانيين.// انتهى //17:48ت م0112