الخرطوم 02 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 29 نوفمبر 2019م واسانتخبت قمة رؤساء دول وحكومات الهيئة الحكومية للتنمية (ايقاد) الثالثة عشر المنعقدة اليوم في اديس ابابا، السودان لرئاسة المنظمة، خلفاً لجمهوريةاثيوبيا الديمقراطية الفيدرالية.وتأتي أهمية هذا القرار لتأكيد الثقة في دور السودان الفاعل في إقليم الايقاد لتحقيق أهداف المنظمة وعلى رأسها الحفاظ على الامن والسلام وتعزيز حقوق الإنسان والتعاون والتكامل الاقتصادي بين دول الإقليم.ويشارك السودان في القمة، بوفد يرأسه معالي رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك، و عضوية وزيرة الخارجية اسماء محمد عبدالله التي ستتولى رئاسة المجلس الوزاري للمنظمة، تلقائياً.الجدير بالذكر أن تولي السودان لرئاسة منظمة الايقاد يؤكد استعادة السودان لدوره الطبيعي والقيادي في الإقليم، للإسهام بفعالية في معالجة قضايا السلام في المنطقة، بالإضافة إلى القضايا التي تهم السودان والمنطقة .//انتهى//17:52ت م0113