أزيلال 02 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 29 نوفمبر 2019 م واسأجرت الحملة الطبية التطوعية لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة أزيلال بالمملكة المغربية أمس، 68 عملية جراحية منها إزالة الماء الأبيض وعمليات صغرى أخرى، وكشفت على 850 شخصاً، وذلك خلال اليوم الأول من بدء الحملة.وتأتي هذه الحملة المقدمة من المركز بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية بهدف معالجة المصابين بأمراض العيون في المغرب وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.// انتهى //17:54ت م0114