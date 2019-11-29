الجبيل 02 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 29 نوفمبر 2019 م واسنظم النادي التخصصي لقسم علوم الحاسب الآلي بكلية العلوم والدراسات الإنسانية بالجبيل التابعة لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، أمس, معرضاً علمياً بعنوان "العالم الرقمي"، وذلك بمقر الكلية.واشتمل المعرض على 14 ركناً لأهم مقررات علوم الحاسب الآلي التي تشمل الذكاء الاصطناعي، وهندسة البرمجيات، وأنظمة التشغيل، والرسم والرؤيا بالحاسب، وتفاعل الإنسان مع الحاسب، إضافة إلى البرمجة، وقواعد البيانات والشبكات، وسرية وحماية البيانات، ونظم المعلومات، وركن جرى فيه عرض مشاريع التخرج.وأشادت عميدة كلية العلوم والدراسات الإنسانية بالجبيل الدكتورة دلال الشنقيطي، بالمستوى الذي قدمته الطالبات، ومهارات البحث العلمي العالية لديهن، وما لمسته من تحول المقررات والمشاريع إلى أوراق علمية وأبحاث في طريقها بمشيئة الله تعالى للنشر.وشكرت الدكتورة الشنقيطي رئيسة قسم الحاسب الآلي الدكتورة ظبية البوعينين، وجميع الأعضاء والطالبات على الجهود الكبيرة التي بذلت لإنجاح المعرض، التي تضمنت مشاركات متنوعة، احتوت على ملصقات وأبحاث علمية وألعاب وتطبيقات برمجية.// انتهى //18:33ت م0117