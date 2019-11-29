تونس 02 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 29 نوفمبر 2019 م واسأوقفت السلطات الأمنية التونسية 138 مهاجرًا، غير شرعي، من جنسيات مختلفة، من بينهم 15 تونسيًا في عمليات متفرقة، بمحافظات نابل وصفاقس ومدنين والقصرين.وأفادت وزارة الداخلية التونسية في بيانين اليوم، أن 136 مهاجرًا كانوا بصدد التحضير لاجتياز الحدود البحرية التونسية خلسة باتجاه إيطاليا، فيما تم إيقاف مهاجرين اثنين كانا بصدد اجتياز الحدود خلسة إلى تونس قادمين من الجزائر وليبيا.ولفتت إلى انه تم التحفظ على المهاجرين لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم .// انتهى //18:58ت م0118