الرياض 02 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 29 نوفمبر 2019 م واسيلتقي المنتخب السعودي الأول لكرة السلة مع نظيره البحريني غداً في الدور نصف النهائي للبطولة الخليجية لكرة السلة التي تستضيفها دولة الكويت.وحث رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن المسعد اللاعبين خلال اجتماعه معهم اليوم على تقديم مستوى فني مميز يؤهلهم لتحقيق اللقب ، مؤكداً أن المستوى الفني داخل الملعب هو الذي يحسم هذه المباريات.من جانب آخر تألق الحكم السعودي أحمد آل خميس خلال المباريات التي أسندت له في البطولة ، حيث أدار 3 مباريات قدم من خلالها صورة رائعة عن مستوى التحكيم السعودي.// انتهى //19:21ت م0121