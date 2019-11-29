جيزان 02 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 29 نوفمبر 2019 م واسهطلت اليوم أمطار غزيرة على منطقة جازان شملت محافظات صبيا وبيش والدرب وضمد والعيدابي وهروب ومركز العالية مسلية والخلاوية والنجوع الحقو والفطيحة ومدينة الظبية وقرى العدايا والعشة والاثلة والدهناء والجارة والحوامضة وحلة على موسى وجميماً ونورة والعواجمة وقرى الساحل والمخلاف وعدد من القرى التابعة للمنطقة, سالت على إثرها أودية بيش وقرى وواسع وشهدان وصبيا وعدد من الأودية والشعاب.جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.// انتهى //19:25ت م0122