الرياض 02 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 29 نوفمبر 2019 م واسأبدى بطل العالم في الملاكمة للوزن الثقيل المكسيكي آندي رويز إعجابه الكبير بميدان الدرعية ، الذي سيستضيف النزال التاريخي المرتقب الذي سيجمعه بخصمه البريطاني آنتوني جوشوا في الـ7 من ديسمبر المقبل.وقال آندي رويز أثناء زيارته للميدان الذي يتسع لـ15 ألف متفرج ويحتضن إلى جانب القمة المرتقبة 4 نزالات عالمية أخرى في الوزن الثقيل : "سيكون نزالًا كبيرًا ، وسأكتب التاريخ هنا في الدرعية ، وأنا مندهش من كيفية بناء هذا الميدان العملاق خلال شهر ونصف الشهر فقط".وتحدث رويز عن النزال العالمي الكبير على لقب الوزن الثقيل بقوله : "خصمي جوشوا يريد أن يأخذ اللقب مني، ولكني سأفعل كل ما في استطاعتي للانتصار وتحقيق آمال جمهوري".يذكر أن ميدان الدرعية قد بُني على مساحة تقدر بـ 10 آلاف متر مربع باستخدام 295 طنًّا من الحديد ، حيث أسهم في بنائه أكثر من 175 شخصًا عملوا على مدار الساعة لإظهاره كما هو عليه الآن ، كتحفة معمارية رياضية مميزة.// انتهى //19:34ت م0123