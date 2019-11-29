المدينة المنورة 02 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 29 نوفمبر 2019 م واسأقامت الجمعية الخيرية لرعاية مرضى السرطان بالمدينة المنورة "أحياها" أمس، فعالية ترفيهية للأطفال محاربي السرطان بعنوان "لنزرع البسمة" بالتعاون مع إحدى مجموعة الحكير تايم الترفيهية بالمدينة المنورة.وتضمنت الفعاليات فقرات ترفيهية ومسابقات بمشاركة الأطفال والعائلات، وذلك ضمن المبادرات المجتمعية التوعوية التي تقيمها الجمعية.// انتهى //19:36ت م0124