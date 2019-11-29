قلقيلية 02 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 29 نوفمبر 2019 م واسقمعت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية السلمية المناهضة للاستيطان شرق قلقيلية, مما ادى الى إصابة عشرات المواطنين الفلسطينيين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.وأفادت مصادر محلية في البلدة، بأن جنود الاحتلال هاجموا المشاركين في المسيرة، وأطلقوا الذخيرة الحية وقنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق.// انتهى //19:42ت م0126