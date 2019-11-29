الجزائر 02 ربيع الثاني 1441 هـ الموافق 29 نوفمبر 2019 م واسأحبط الجيش الجزائري محاولة للالتحاق بالجماعات الإرهابية، وأفشل حرس الحدود محاولات للتهريب وتوقيف 28 مهاجرا غير شرعي في أنحاء متفرقة من البلاد.وقالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان اليوم : إن والاجهزة الامنية تمكنت من ايقاف ، يوم أمس، بمحافظة برج بوعريريج، شخصا حاول الالتحاق بالجماعات الإرهابية.وأوقفت وحدة مشتركة للجيش وحرس الحدود بمدينة عين ڤزام، في جنوب البلاد، 10 أشخاص مهربين، و28 مهاجرا غير شرعي من جنسياتمختلفة بكل من تلمسان وعين أمناس وسوق أهراس.//انتهى//19:51ت م0129