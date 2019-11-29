الدمام 02 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 29 نوفمبر 2019 م واساختتمت أمس فعاليات ملتقى "تطبيقات وأبحاث جلوب البيئي" الذي استضافته إدارة التعليم بالمنطقة بمشاركة 42 إدارة تعليمية في المملكة، حيث تضمن الملتقى إجراء اختبارات وابحاث متقدمة بالشراكة مع شركة أرامكو السعودية وأمانة المنطقة الشرقية.وأفاد المنسق العام لبرنامج جلوب البيئي الدكتور عبدالله الثبيتي، أن الملتقى أجرى العديد من أهم الأبحاث والتطبيقات، التي يقوم بها البرنامج، التي أسهمت بشكل ملفت لرفع مستوى مشاركة المملكة في البرنامج العالمي، حيث تحتل مركز متقدم جداً.وعبر الدكتور الثبيتي عن شكره لبرنامج شركة ارامكو السعودية وأمانة المنطقة كشركاء للنجاح، مثمناً لإدارة تعليم الشرقية ودورها، الذي قدمته في الاستضافة والمشاركة العلمية والبحثية المتميزة من خلال طلابها، حيث أجريت اختبارات للمرة الأولى على عدة بروتوكولات، مشيرا إلى أن الملتقى الحالي توسع في عمليات التدريب للمعلمين وللطلاب وبدأ في تنفيذ ربط الكتروني بين إدارات التعليم في المملكة لتحقيق أعلى مستوى من التطبيقات والأبحاث لنشرها عالمياً للوصول إلى تجارب عالمية ذات قيمة كبرى ومحكمة دولياً، بالإضافة لنشرها في المجلات العلمية المتخصصة.// انتهى //21:26ت م0137