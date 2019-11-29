الأحساء 02 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 29 نوفمبر 2019 م واسيشارك فريق فكر للقراءة التابع للبرنامج الثقافي بجمعية الثقافة والفنون بالأحساء في معرض الكتاب الذي سيقام في جامعة الملك فيصل بالأحساء خلال الفترة من 3 الى 8 من شهر ديسمبر القادم .وأوضحت مشرفة "فريق فكر " فاطمة العلي أن الفريق وانطلاقا من دوره في نشر الثقافة والحث على القراءة خدمةً للمجتمع واستهدافا لكافة أطيافه وشرائحه العمرية ، جاء هذا التعاون مع جامعة الملك فيصل باعتبارها ميدانًا مهمًّا للفريق تتجسد من خلالها رؤيته التي تنص على "جسور ممتدة نحو الآخر "، وتحقيقًا لأهدافه التي يسعى دائبًا لتحقيقها بطرق متنوعة وبأساليب مبتكرة ، مضيفا أن مقهى فكر لا يقتصر على عرض الكتب بل سيقيم مناقشات مفتوحة لزواره القراء وغير القراء مساء كل يوم و ورش تدريبية متخصصة وسيقدم برامج تفاعلية تقدم المتعة والفائدة معًا، .من جانبه أبدى المشرف على البرنامج الثقافي الدكتور محمد البشير عن سعادته بهذا المعرض في نسخته الأولى ، مبينا أن الأحساء بتعدادها السكاني واهتمام ساكنيها بالثقافة والعلم تستحق هذا المعرض ، آملا استمراره بصورة دورية وهذا ما يمكن تحقيقه من خلال جامعة الملك فيصل بما تمتلكه من عوامل نجاح تكفل ذلك .// انتهى //21:27ت م0138