الجبيل 02 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 29 نوفمبر 2019 م واسقام مكتب العمل بمحافظة الجبيل، خلال الثلاثة أشهر الماضية بعدد من جولاته لمتابعة وملاحقة من يمتهن العمل في مجال التزيين النسائي، بطريقة مخالفة لنظام العمل والإقامة، وذلك بعد ورود عدد من الشكاوي ضد هؤلاء المخالفات من قبل عدد من مشاغل التزيين النسائية بالمحافظة .وأوضح مدير المكتب مطلق داهم القحطاني أن جولات المتابعة أسفرت عن رصد ٤٤ مخالفة، حيث قام المكتب باستدعائهن جميعاً والتحقيق معهن والعمل على استكمال الإجراءات النظامية بحقهن، مؤكدا إستمرار هذه الحملات لمتابعة المخالفين لنظام العمل .ودعا رئيس قسم التفتيش بالمكتب علي الفيفي، إلى تعاون الجميع بالإبلاغ عن مثل هذه المخالفات عبر موقع البلاغات "معاً للرصد" أو الهاتف المجاني ١٩٩١١ للوصول إلى تصحيح وضع المخالفين لنظام العمل بمحافظة الجبيل .// انتهى //21:27ت م0139