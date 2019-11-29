بيروت 02 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 29 نوفمبر 2019 م واسطالبت منظمات حقوقية فلسطينية في لبنان ، المجتمع الدولي والمؤسسات المعنية بحقوق الانسان، بالتدخل العاجل من أجل إطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين في سجون نظام الاسد .وأكدت المنظمات الحقوقية في بيان مشترك اليوم ، أن سجون ومعتقلات نظام الأسد فيها مئات الرجال والنساء والأطفال الفلسطينيين إلى جانب الآلاف من أشقائهم السوريين الذين يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب والتنكيل ما يعرض حياتهم للموت .وحملت في بيانها المجتمع الدولي مسؤولية استمرار اعتقال اللاجئين الفلسطينيين في سجون النظام دون أي وجه حق .وأشارت إلى أن حصيلة المعتقلين الفلسطينيين الإجمالية في سجون نظام الأسد 1768 لاجئاً فلسطينيا منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، وأكدت أن الأجهزة الأمنية التابعة للنظام تتكتم على مصير أكثر من 108 معتقلات فلسطينيات.// انتهى //22:03ت م0140