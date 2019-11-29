خان يونس 02 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 29 نوفمبر 2019 م واساستشهد اليوم ، طفل فلسطيني وأصيب أربعة آخرون، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.وأفادت مصادر طبية في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس، بأن الطفل فهد محمد وليد الأسطل استشهد جراء إصابته بعيار ناري حي في البطن، فيما أصيب أربعة آخرون، عقب إطلاق قوات الاحتلال المتمركزة على الشريط الحدودي شرق المدينة الرصاص الحي على تجمع لعشرات الفلسطينيين، على مقربة من السياج الحدودي شرق المدينة.// انتهى //22:07ت م0141