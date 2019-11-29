الرياض 02 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 29 نوفمبر 2019 م واساستضاف مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة شقراء التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض مبادرة "تأهيل المقبلات على الزواج? " التي نفذتها جمعية التنمية الاسرية? بالمحافظة ?(قُـــرَّة) بالشراكة مع وكالة الوزارة للتنمية واشتملت على دورة تحت عنوان "نحو حياة سعيدة" امتدت لثلاثة أيام.وهدفت الدورة إلى تهيئة النساء من فتيات وأمهات مقبلات على الزواج او متزوجات حديثاً ممن أعمارهن فوق 15 سنة لحياة أسرية سعيدة ومستقرة ، وتعريفهن بأمور الحياة الزوجية للحد من المشاكل التي تعترض طريقهن في بداية حياتهن الزوجية.وقدمت في الدورة مدربات متخصصات في المجالات الشرعية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية والصحية.// انتهى //22:08ت م0142