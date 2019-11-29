الرياض 02 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 29 نوفمبر 2019 م واسأعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها لعملية الطعن التي وقعت في عاصمة المملكة المتحدة لندن.وجددت الوزارة التأكيد على رفض المملكة وشجبها للإرهاب بأشكاله وصوره كافة، وأياً كان مصدره وأهدافه، كما تؤكد تضامن المملكة العربية السعودية التام مع المملكة المتحدة ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لحفظ أمنها.كما عبرت وزارة الخارجية عن تمنيات المملكة للجرحى بالشفاء العاجل.// انتهى //22:09ت م0144