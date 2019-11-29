الرياض 02 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 29 نوفمبر 2019 م واسأقام القسم النسوي بمركز التنمية الاجتماعية بالرياض التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض برنامج " كفانا عنفاً " بالتعاون مع مركز الاستشارات الأسرية " ترابط" بجامعة الأميرة نورة وبرنامج الأمان الأسري وذلك تزامناً مع( اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة).ويهدف هذا اليوم إلى رفع الوعي حول مدى حجم المشكلات التي تتعرض لها المرأة حول العالم مثل العنف الأسري وغيره من أشكال العنف المُتعددة.تضمن البرنامج محاضرة توعوية احتوت على عدة محاور منها: مفهوم العنف ضد المرأة واشكاله، وعوامل الخطورة الاجتماعية للعنف ضد المرأة، والوقاية منه، والخدمات المساندة المقدمة لضحايا العنف ومعرضاً يحتوي على لوحات المشاركات في مسابقة "كفانا عنفاً " واختتم بتكريم الفائزات والمشاركات.وشاركت وحدة الحماية الاجتماعية التابعة لفرع عمل وتنمية منطقة الرياض بركن توعوي في المعرض الذي أقامته ادارة العلاقات العامة والاعلام وقسم الحماية من العنف والإيذاء بمستشفى الامام عبد الرحمن الفيصل بهذه المناسبة بعنوان ( أسرة بلا عنف )، تم فيه تقديم المطبوعات والمنشورات و الاستشارات النفسية والاجتماعية والتعريف بنظام الحماية من الإيذاء وحماية الطفل ولائحته التنفيذية .22:10ت م0145