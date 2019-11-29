الأمم المتحدة 02 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 29 نوفمبر 2019 م واسعلّق برنامج الأغذية العالمي تقديم المساعدات الهادفة إلى الاستجابة للإيبولا وتوزيع الأغذية على آلاف السكان في بلدة بني الواقعة شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية، بسبب تصاعد الاشتباكات بين القوات الحكومية وتحالف القوى الديمقراطية.وقال المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي إيرفيه فيروسيل: إن تعليق إيصال المساعدات مؤقت، ولكنّه ضروري.وأضاف يقول "لقد علّقنا العمل، بشكل مؤقت، من أجل طواقمنا والأهم من أجل طواقم شركائنا العاملين معنا في الميدان، لأن الأمن لم يعد مضمونا، والوصول أصبح صعبا".وأعرب فيروسيل عن أسفه لأن آلاف السكان لن يحصلوا على مساعدات غذائية في الأيام المقبلة.كما أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين عن قلقها البالغ على أمن وسلامة مئات الآلاف من المدنيين في بلدة بني شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية، بعد أن أدت أحداث العنف الدموية والمظاهرات إلى قطع إيصال الإمدادات الإنسانية للمنطقة.// انتهى //22:36ت م0148