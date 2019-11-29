نيويورك 02 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 29 نوفمبر 2019 م واسأنهت المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأمريكية، جلسة تداول مختصرة اليوم على انخفاض.وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي منخفضاً 112.59 نقطة، أو 0.4 بالمئة، إلى 28051.41 نقطة، بينما تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقاً 12.65 نقطة، أو 0.4 بالمئة، ليغلق عند 3140.98 نقطة.وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 39.70 نقطة، أو 0.46 بالمئة. إلى 8665.47 نقطة.// انتهى //22:36ت م0149