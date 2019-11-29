إسلام آباد 02 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 29 نوفمبر 2019 م واسرحبت باكستان بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استئناف المفاوضات مع حركة طالبان الأفغانية، ومتابعة التسوية السياسية في أفغانستان من خلال استئناف الحوار مع طالبان.وأوضح وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي اليوم أن تصريحات الرئيس الأمريكي تعد تطورا إيجابيا سيساعد في إرساء السلام والاستقرار في أفغانستان وكذلك في المنطقة.وقال قريشي إن باكستان ستواصل تسهيل عملية السلام والمصالحة الأفغانية بالتشاور الوثيق مع جميع أصحاب المصلحة.// انتهى //22:46ت م0151