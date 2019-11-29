جيزان 02 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 29 نوفمبر 2019 م واستابع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم، تداعيات وآثار التقلبات الجوية، التي شهدتها المنطقة وما صاحبها من رياح شديدة، وهطول أمطار غزيرة على مدينة جيزان، عدد من المحافظات والمراكز، حيث أطمأن سموه على أوضاع المواطنين والمقيمين بتلك الجهات.وأوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة جازان علي بن موسى زعلة أن سموه على تواصل مع محافظي المحافظات وأمين المنطقة ومديري الدفاع المدني والطرق والنقل والشؤون الصحية وهيئة الهلال الأحمر وشركة الكهرباء والأجهزة الأمنية والقطاعات الحكومية ذات العلاقة للاطلاع على تطورات الموقف.وبين أن سموه وجه الجميع بضرورة التواجد الميداني، ومضاعفة الجهود وتوفير الكوادر البشرية والمعدات والآليات اللازمة لمواجهة أي طارئ -لا سمح الله-، من خلال تفعيل خطط الحماية والسلامة حفاظاً على الأرواح والممتلكات مع إحاطة سموه أولاً بأول بأي مستجدات.// انتهى //23:37ت م0156