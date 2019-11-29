الطوال ٢ ربيع ثاني ١٤٤١ الموافق ٢٩ نوفمبر ٢٠١٩ م واساختتمت مساء اليوم ، مسابقة حفظ القرآن الكريم ، التي نظمتها جمعية تحفيظ القرآن الكريم الخيرية بمحافظة الطوال وذلك بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بقرية المباركة التابعة للمحافظة .وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية حسين يحي عواف أن المسابقة التي نفذت بمشاركة " ٤٨" طالباً من طلاب الحلقات بالمحافظة من الذين تجاوزوا حفظ ثلاثة أجزاء ومضاعفاتها ، حققت آهدافها في لاستثمار أوقات المشاركين وتحفيزهم لحفظ القرآن الكريم ، من خلال ما شهدته من تنافس في عدد من الفروع ، سائلاً الله تعالى أن يمن على المتسابقين بإكمال حفظ كتابه الكريم.// انتهى //23:44ت م0158