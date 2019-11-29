ثقافي / ختام المسابقة القرآنية بجمعية تحفيظ القرآن الكريم بالطوال
الجمعة 1441/4/2 هـ الموافق 2019/11/29 م واس
الطوال ٢ ربيع ثاني ١٤٤١ الموافق ٢٩ نوفمبر ٢٠١٩ م واس
اختتمت مساء اليوم ، مسابقة حفظ القرآن الكريم ، التي نظمتها جمعية تحفيظ القرآن الكريم الخيرية بمحافظة الطوال وذلك بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بقرية المباركة التابعة للمحافظة .
وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية حسين يحي عواف أن المسابقة التي نفذت بمشاركة " ٤٨" طالباً من طلاب الحلقات بالمحافظة من الذين تجاوزوا حفظ ثلاثة أجزاء ومضاعفاتها ، حققت آهدافها في لاستثمار أوقات المشاركين وتحفيزهم لحفظ القرآن الكريم ، من خلال ما شهدته من تنافس في عدد من الفروع ، سائلاً الله تعالى أن يمن على المتسابقين بإكمال حفظ كتابه الكريم.
// انتهى //
23:44ت م
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