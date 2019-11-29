واشنطن 02 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 29 نوفمبر 2019 م واسكرّمت صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الملحق الثقافي السابق بالسفارة الدكتور محمد العيسى، بمناسبة انتهاء فترة عمله الذي امتد نحو 12 عاماً.وثمّن العيسى, في حفل أقيم في السفارة يوم أمس الأول, هذه المبادرة الطيبة من سمو السفيرة التي تأتي تأكيداً على نهج القيادة الرشيدة في الاهتمام بالكوادر الوطنية، والحرص على الاحتفاء بأبناء الوطن ممن خدموه في جميع المجالات.يذكر أن الدكتور محمد العيسى خدم في ملحقية المملكة الثقافية بأمريكا ملحقاً ثقافياً، عاصر من خلالها اللحظات الأولى من برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، وأسهم في إنجاح مسيرة البرنامج منذ نشأته إلى هذه اللحظة، إذ بلغ عدد الطلبة الخريجين من الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 500 ألف طالب وطالبة على مدار 12 عامًا منذ بدء البرنامج في عام 2006.وأسهمت الملحقية الثقافية في رعاية شؤون المبتعثين ودعم الأنشطة الطلابية في نشر الثقافة السعودية في المجتمع الأمريكي.// انتهى //23:56ت م0159