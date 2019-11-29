الرياض 02 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 29 نوفمبر 2019 م واسنيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الرئيس الفخري لنادي الفروسية ــ حفظه الله ــ يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، غداً السبت حفل السباق السنوي على كأس الأمير محمد بن سعود الكبير، وذلك بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية.وبهذه المناسبة، أعرب صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية عن بالغ الاعتزاز بما تحظى به رياضة الفروسية من اهتمام كبير ورعاية دائمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ورعاه ــ الرئيس الفخري لنادي الفروسية، مؤكداً أن هذا التشجيع والدعم كان له أكبر الأثر في تقدم هذه الرياضة الأصيلة وانتشارها وتحقيق ما يتطلع إليه عشاقها ومتابعوها.وأوضح أن النادي أنهى الاستعدادات المتعلقة بهذه المناسبة وأن اللجان العاملة أتمت مهامها في سبيل إنجاح الحفل الكبير، معرباً عن سعادته وجميع منسوبي نادي الفروسية بتشريف سمو أمير منطقة الرياض لهذه المناسبة التي ينتظرها ويتوق إليها محبو وجمهور هذه الرياضة العريقة.// انتهى //23:58ت م0160