الرياض 02 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 29 نوفمبر 2019 م واسنظمت عدد من الدور والمراكز والمكاتب التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض برامج تثقيفية عن حقوق الطفل تزامنا مع اليوم العالمي للطفل.وتهدف البرامج المقامة للتوعية بالحقوق السياسيّة والثقافية والاقتصادية والمدنية للأطفال .واشتمل البرنامج الذي أقيم في مكتب مكافحة التسول بالرياض على محاضرة تثقيفية وتجهيز أركان فنية وترفيهية وتوزيع الملابس الشتوية على الأسر الفقيرة.وتضمن البرنامج الذي أقامه مكتب مكافحة التسول بالخرج في بهو (جو مول) بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والأهلية التعريف بالحقوق الاجتماعية والصحية للطفل.في حين اشتمل برنامج مركز التنمية الاجتماعية بالرياض بالتعاون مع مكتبة الملك عبدالعزيز العامة ورعاية بعض الشركات الغذائية مسرح أطفال بمشاركة فرقة استعراضية وعرض قصص وأركان فنية وركن تصوير فوري للأطفال بالإضافة إلى توزيع الوجبات وتكريم المشاركين والداعمين.واحتوى البرنامج الذي أقامه مركز التأهيل الشامل بالمجمعة في مبنى عمادة شؤون المكتبات بجامعة المجمعة على المشاركة بركن توعوي، كما تضمن برنامج مركز التأهيل الشامل للإناث بالقدس مسابقات حركية وألعاب تعليمية بالتعاون مع المتوسطة (72)، وتم التعاون مع طالبات جامعة الأميرة نورة بمركز التأهيل الشامل للإناث بالدرعية بعمل أركان أحاجي ومسابقات وتلوين للأطفال.يذكر أن فرع الوزارة بالرياض يحرص دوماً عبر الدور والمراكز الإيوائية التابعة له على المشاركة في المناسبات العالمية والوطنية، وعلى تنفيذ فعاليات وبرامج تثقيفية للمنتسبين له، وللمستفيدين من خدماته،بغرض الارتقاء بالخدمات المقدمة من جميع النواحي.// انتهى //00:14ت م0162