جيزان 02 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 29 نوفمبر 2019 م واساختتمت مساء اليوم ، فعاليات ملتقى المملكة الرابع لاختراق الضاحية، الذي نظمه الاتحاد السعودي لألعاب القوى بالكورنيش الشمالي بمدينة جيزان ، تحت إشراف مكتب هيئة الرياضة بجازان .وشارك اللاعبون في كرنفال رياضي ، حيث توج في ختامه رئيس الاتحاد السعودي لألعاب القوى العميد هادي بن بكر القحطاني، ومدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بجازان إبراهيم الرياني ، الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، والتي شهدت تنافس أكثر من 450 لاعبًا يمثلون 25 فريقًا على مستوى المملكة.وحقق نادي الشباب المركز الأول وكأس البطولة لفئة الرجال، وحل الصفا ثانيًا ، والوطن ثالثًا.وفي فئة الشباب جاء الشباب في المركز الأول، والهلال في المركز الثاني، والوطن في المركز الثالث، وأحرز أحد المركز الأول للناشئين، وحل الوطن ثانيًا ، والهلال ثالثًا، وتم تكريم المشاركين، واللجان العاملة.// انتهى //02:00ت م0164