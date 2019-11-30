رياضي / 450 لاعبًا في ملتقى اختراق الضاحية بجازان
السبت 1441/4/3 هـ الموافق 2019/11/30 م واس
جيزان 02 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 29 نوفمبر 2019 م واس
اختتمت مساء اليوم ، فعاليات ملتقى المملكة الرابع لاختراق الضاحية، الذي نظمه الاتحاد السعودي لألعاب القوى بالكورنيش الشمالي بمدينة جيزان ، تحت إشراف مكتب هيئة الرياضة بجازان .
وشارك اللاعبون في كرنفال رياضي ، حيث توج في ختامه رئيس الاتحاد السعودي لألعاب القوى العميد هادي بن بكر القحطاني، ومدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بجازان إبراهيم الرياني ، الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، والتي شهدت تنافس أكثر من 450 لاعبًا يمثلون 25 فريقًا على مستوى المملكة.
وحقق نادي الشباب المركز الأول وكأس البطولة لفئة الرجال، وحل الصفا ثانيًا ، والوطن ثالثًا.
وفي فئة الشباب جاء الشباب في المركز الأول، والهلال في المركز الثاني، والوطن في المركز الثالث، وأحرز أحد المركز الأول للناشئين، وحل الوطن ثانيًا ، والهلال ثالثًا، وتم تكريم المشاركين، واللجان العاملة.
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