لاهاي 02 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 29 نوفمبر 2019 م واسأصيب ثلاثة أشخاص مساء اليوم بعملية طعن في سوق تجارية بمدينة لاهاي في هولندا.وقالت شرطة لاهاي في تغريدة لها عبر حسابها بتويتر " هجوم بسكين وعدد من الجرحى في غروتماركسترات في لاهاي" مشيرة إلى تواجد أجهزة الإسعاف في المكان.وأوضحت الشرطة أنه بلغ عدد المصابين بالهجوم ثلاثة أشخاص, ولم تدل السلطات الهولندية بمعلومات إضافية عن ملابسات الهجوم.// انتهى //03:00ت م0165