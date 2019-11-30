بيساو 02 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 29 نوفمبر 2019 م واساعترف رئيس غينيا بيساو المنتهية ولايته "جوزي ماريو فاز" بهزيمته في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد الماضي.وقال "فاز" في تصريح صحفي إنه مستعد رغم التجاوزات التي شابت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، لتسليم الحكم لخليفته.وأضاف" سأبقى وفيًا لمبادئ السلم والديمقراطية والحرية وأقبل كل النتائج المعلنة من قبل الجهة المسؤولة عن تسيير الانتخابات".وأطلق فاز نداءً للمجموعة الدولية معلنًا أنه قبل نتائج الجولة الأولى إسهامًا منه في التهدئة، مبينًا أنه سينضم إلى القطاع الخاص من أجل خدمة بلده ومواطنيه.يذكر أن رئيسي وزراء غينيا بيساو السابقان دومينجوز سيموز بيريرا، وعمر سيسوكو امبالو، سيخوضان الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 29 ديسمبر القادم.// انتهى //03:36ت م0166