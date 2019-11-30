الرياض 03 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 30 نوفمبر 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:خادم الحرمين يتلقى تهنئة ملك البحرين بذكرى البيعةخمسة أعوام من بيعة الملك سلمان.. حراك وإصلاحبيعة الملك سلمان.. وفاء وعطاء .. خادم الحرمين.. مسيرة وطن ورفاهية مواطنخادم الحرمين يرعى التطوير وإشاعة روح الانفتاح والحرص على التلاحم الوطنيفيصل بن بندر يرعى حفل السباق السنوي على كأس محمد بن سعود للفروسيةخالد الفيصل يتسلم تقريرًا عن أعمال جوازات المنطقةسعود بن نايف يدشّن مبادرة شرقية خضراء.. الأحدفيصل بن مشعل: نتطلع لنتائج إيجابية لحملاتنا التوعويةمجلس التنسيق السعودي - الإماراتي يعزز المنظومة الاقتصادية ويخدم الأهداف التنموية للبلدينالرياض وأبوظبي.. تحالف الاستقرار وشراكة المصير والهدف الواحدالمملكة تدين وتستنكر عملية الطعن التي وقعت في لندننظام مكافحة التمييز وبث الكراهية جاهز لـ«الشورى»الشيخ خليفة بن زايد: سيرة شهداء الوطن ستظل خالدة في الوجدانالرئيس الفلسطيني: الانتخابات خلال أشهرالعراق: عبد المهدي يستقيل بعد «دعوة السيستاني»السودان يصادق رسمياً على قانون تفكيك حزب البشير// يتبع //06:01ت م0003