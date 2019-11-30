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السبت 1441/4/3 هـ الموافق 2019/11/30 م واس
الرياض 03 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 30 نوفمبر 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
خادم الحرمين يتلقى تهنئة ملك البحرين بذكرى البيعة
خمسة أعوام من بيعة الملك سلمان.. حراك وإصلاح
بيعة الملك سلمان.. وفاء وعطاء .. خادم الحرمين.. مسيرة وطن ورفاهية مواطن
خادم الحرمين يرعى التطوير وإشاعة روح الانفتاح والحرص على التلاحم الوطني
فيصل بن بندر يرعى حفل السباق السنوي على كأس محمد بن سعود للفروسية
خالد الفيصل يتسلم تقريرًا عن أعمال جوازات المنطقة
سعود بن نايف يدشّن مبادرة شرقية خضراء.. الأحد
فيصل بن مشعل: نتطلع لنتائج إيجابية لحملاتنا التوعوية
مجلس التنسيق السعودي - الإماراتي يعزز المنظومة الاقتصادية ويخدم الأهداف التنموية للبلدين
الرياض وأبوظبي.. تحالف الاستقرار وشراكة المصير والهدف الواحد
المملكة تدين وتستنكر عملية الطعن التي وقعت في لندن
نظام مكافحة التمييز وبث الكراهية جاهز لـ«الشورى»
الشيخ خليفة بن زايد: سيرة شهداء الوطن ستظل خالدة في الوجدان
الرئيس الفلسطيني: الانتخابات خلال أشهر
العراق: عبد المهدي يستقيل بعد «دعوة السيستاني»
السودان يصادق رسمياً على قانون تفكيك حزب البشير
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