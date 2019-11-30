وركزت الصحف على ذكرى البيعة الخامسة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -.وأوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي كانت بعنوان ( رخاء المواطن وازدهار الوطن ) : خمس سنوات منذ أن تولى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم، سنوات تكتب بمداد من ذهب كونها أحدثت نقلة نوعية جبارة في مسيرة بلادنا، تلك المسيرة الحافلة بالبذل والعطاء حتى أصبح وطننا على ما هو عليه من عزة ورقي ورفعة يشهد لها القاصي والداني، فبلادنا دخلت مرحلة جديدة من التنمية التي تعمل من أجل الحاضر الزاهي وتضع المستقبل المشرق بإذن الله هدفاً تكون فيه بلادنا في مقدم الدول التي ينعم مواطنوها بالرفاه قياساً على ما يبذل من جهود غير عادية لمسناها واقعاً.وبينت : لطالما عمل الملك سلمان من أجل أن تكون بلادنا على ما هي عليه من تقدم ورقي، فهو - حفظه الله - رجل دولة من طراز رفيع شارك بفعالية منقطعة النظير في بناء الوطن عبر مختلف المراحل، عاصر كل الأحداث مشاركاً في بلورة ما وصلنا إليه وما سنصل إليه بحول الله وقوته، فهو سلمان العمل والعز والوفاء، نعرف أنه لا تأخذه في الله لومة لائم بكل ما يتعلق بالوطن والمواطن اللذين دائماً ما يكونان نصب عينيه واهتمامه الأول، فالملك سلمان دائماً ما يشدد على الاهتمام بمنجزات الوطن وعلى المسؤولية العظمى في توفير كل السبل التي تجعل من حياة المواطن أكثر سلاسة ورفاهاً، فهو يقول حفظه الله: «المملكة العربية السعودية ماضية نحو تحقيق كل ما يعزز رخاء المواطن وازدهار الوطن وتقدمه وأمنه واستقراره، والتيسير على المواطن لتحقيق مختلف المتطلبات التي تكفل له حياة كريمة بإذن الله»، هذا أساس سياسة قيادتنا الحكيمة الرشيدة التي تبذل كل غال ونفيس من أجلنا ومن أجل أن يتبوأ الوطن مكانه المتقدم بين الأمم.وختمت : لن نستطيع أن نوفي الملك سلمان حقه مهما كتبنا عنه، ويكفينا أنه قائد مسيرة نهضتنا المباركة التي نعيشها بكل تفاصيلها ومنجزها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتنموي غير المسبوق.// يتبع //06:01ت م0004