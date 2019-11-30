وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( الملك و 5 أعوام من الربيع المستدام ): يصادف الـيوم الـسبت الـثالـث من ربيع الآخر الذكرى الخامسة لمبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله- ملكًا للبلاد، حيث أمضتْ المملكة في عهده الـزاهر خمسة أعوام حافلة بالعطاء والتنمية والتقدم، وتعزيز هيبتها محليًا وإقليميًا ودولـيًا، وإعادة صياغة إدارتها بما يتوافق مع روح العصر مع التمسك بثوابت العقيدة، حيث قادها سلمان بن عبدالعزيز - أيده الله- منذ اليوم الأول الذي تقلد فيه زمام الأمور باتجاه تحديث هياكلها الإدارية والمؤسسية، فقلّص عدد المجالس العليا مكتفيًا بمجلسين: مجلس الشؤون السياسية والأمنية، ومجلس الـشؤون الاقتصادية والتنمية، إلـى جانب استحداث مجلس أعلى لأرامكو، وذلك للحد من البيروقراطية، ودفع عجلة الأداء، وترقية أساليب إدارة الدولة بما يضمن سرعة وجودة الأداء لخدمة الوطن والمواطن والمقيمين وضيوف الرحمن.وواصلت : 5 أعوام من الربيع المتواصل على مختلف الأصعدة أنجزت فيها المملكة في عهده الميمون مواقع متقدمة في ميادين الحوكمة، والأتمتة، وفي مجال التنافسية، والشفافية، ومحاربة الـفساد، وصيانة المال الـعام، حتى أصبحت مثالًا دوليًا يحتذى، 5 أعوام صعدتْ فيها المملكة إلـى المرتبة رقم واحد بشهادة البنك الـدولـي كأكثر دول العالم تقدمًا وإصلاحًا من بين أكثر من 190 دولـة. 5 أعوام برز فيها عنوان تمكينوختمت : المرأة كواحد من أهم عناوين التحديث، حيث أنجز هذا العهد الـذي جمع ما بين الحزم والعزم للمرأة السعودية ما لم يكن يحلم به أكثر المتفائلين، حينما قدّر أن تعطيل أحد أجنحة المجتمع سيكون حجر عثرة في طريق السباق إلى المنافسة الدولية، فعجّل حفظه الله بالأمر باستصدار العديد من الـقرارات التي ساهمتْ في إعطاء المرأة فرصة خدمة بلادها بالشكل الذي يليق بها كامرأة مسلمة، وفتح أمامها كل أبواب العمل، وحررها من بعض القيود التي ما أنزل الله بها من سلـطان، 5 أعوام استطاع الملك القائد خلالها أن يجدد شباب بلاده، وذلـك بفتح الأبواب للقيادات الشابة، واثقًا من أن استحقاقات الـعصر تستدعي أول ما تستدعي أن يتقدم إلـى الصف الأول قيادة شابة، تدرك لغة العصر، وتفهم أدواته، فكان تعيين صاحب الـسمو الملـكي الأمير محمد بن سلمان وليًا للعهد، منطلقًا لعهد جديد، نقل المملـكة عبر رؤية الـسعودية 2030 إلـى بناء مستقبلها بتنويع الاقتصاد، والـرهان على قدرات شباب الوطن، وتمهيد الطريق أمامه لمستقبل أشد انبلاجًا، وأكثر تقدمًا ورُقيًا.// يتبع //06:01ت م0006