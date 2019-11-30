لندن 03 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 30 نوفمبر 2019 م واسأسفر الهجوم الإرهابي الذي نُفذ بالسكين عند جسر لندن أمس عن مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين، حسبما أفاد بيان للشرطة البريطانية.وأعلنت الشرطة اليوم أن منفذ الاعتداء هو سجين سابق كان قد أدين عام 2012 م بارتكاب جرائم إرهابية، مشيرة إلى عدم السعي لتعقب أي مشتبه به آخر فيما يتعلق بالحادث.وعلق حزبا المحافظين والعمال حملاتهما الانتخابية عقب الهجوم الذي يأتي قبيل أيام من الانتخابات التشريعية.// انتهى //07:11ت م0010