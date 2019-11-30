طرابلس 03 ربيع الأخر1441 هـ الموافق30 نوفمبر2019 م واسسلطت الصحف الليبية الصادرة اليوم الضوء حول إعلان توقيع اتفاق أمني بحري بين المجلس الرئاسي وتركيا، موضحة أن هناك رفض واسع من السياسيين والبرلمانيين والحقوقيين لهذا الاتفاق الذى قالوا أنه إنتهاك صارخ للسيادة الليبية.وأشارت إلى افتتاح وزير الاقتصاد في حكومة الوفاق علي العيساوي أعمال برنامج دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا بمشاركة محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير.ونقلت نفي المفوض الأعلى لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، فيليبو غراندي، ما نشرته صحيفة «ذي غارديان» البريطانية حول أن المفوضية تجوع طالبي اللجوء في ليبيا، واصفا الاتهام بـ«المهين».وتطرقت الصحف إلى إدانة وزارة الخارجية القبرصية، الاتفاق البحري الذي تم بين تركيا ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج،مؤكدة فى بيانها أن هذا الاتفاق يعد انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي.وعرجت الصحف الليبية على تصريحات المبعوث الأممي غسان سلامة، وكشفه عن ست قضايا رئيسية تم الاتفاق عليها في اجتماع برلين التحضيري بخصوص الأزمة الليبية، موضحا أن هذه القضايا هي: العودة للاتفاق السياسي، وحظر السلاح، ووقف النار، وإطلاق حزمة اقتصادية، وإجراء ترتيبات أمنية في طرابلس، مبينا أن المشير حفتر يؤيد مؤتمر برلين .// انتهى //08:47ت م0011