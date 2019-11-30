جدة 03 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 30 نوفمبر 2019 م واسنظمت جمعية خيركم بجدة بالتعاون مع مركز الفرقان مؤخراً دورة تدريبية لـ30 معلماً بحلقات القرآن في إطار تطوير معلمي القاعدة النورانية، وذلك بقاعة التدريب بالمقر الرئيس.وأبان مدير عام جمعية خيركم بجدة عبدالعزيز فتني أن هذه الدورة التي جاءت بعنوان "تعليم القاعدة النورانية"، تهدف إلى إعداد معلمين متميزين لحلقات تحفيظ القرآن بالمرحلة التمهيدية، لكونها اللبنة الأولى لطالب التحفيظ، مبيناً أن إعداد البرامج التطويرية لتدريب المعلمين التي تقدم وفق المراحل الدراسية التي يقومون بتعليمها أمر في غاية الأهمية.// انتهى //08:58ت م0012