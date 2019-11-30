القاهرة 03 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 30 نوفمبر 2019 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن بلاده بدأت تنفيذ برنامج طموح لتطوير وتحديث قطاع البترول ورفع كفاءته لإحداث تغيير شامل في مختلف أنشطته.وواكبت تطورات الوضع في العراق، مشيرة إلى إعلان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، عزمه تقديم استقالته للبرلمان.ونشرت صحف السبت تهديد الجزائر بمراجعة علاقاتها مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي ردًا على لائحة بيان البرلمان الأوروبي التي انتقدت ما أسمته انتهاكات حقوق الإنسان وسير العملية الديمقراطية بها.وعرجت على الأوضاع في الأراضي اللبنانية، لافتة إلى تأجيل المشاورات النيابية لاختيار رئيس وزراء جديد للبنان خلفاً لرئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري.وأنبأت عن مقتل فلسطيني وإصابة 4 أخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية في شرق خان يونس.وتطرقت صحف القاهرة في متفرقات أخرى، إلى مقتل بريطانيين في هجوم إرهابي وسط العاصمة لندن.//انتهى//10:06ت م0014